Vendredi soir, le 51ème festival de Fort-de-France proposait la très attendue « scène jeune »au parc Aimé-Césaire.

Entourés de Guy-Marc Vadeleux (claviers, chef d’orchestre), Kevin Toris (guitare), Axel Zébina (batterie) et Yohann Zébina, Jahliss (la fille de Majesty…), Paille et Maarcolme, plus les intermèdes de DJ Dav, DJ Stonekila et Arewhana Gang, étaient dans la place en ce jour de fête des bacheliers foyalais.À découvrir avec nos photos et vidéos…