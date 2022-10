112 jeunes souhaitent rejoindre le Conseil Citoyen de la CTM

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mercredi 5 Octobre 2022

L’appel à candidatures de la CTM pour rejoindre le Conseil des Jeunes Citoyens a récolé 112 candidatures avant sa clôture le 30 septembre 2022. Il concernait des jeunes de 16 à 25 ans.

112 personnes âgées de 16 à 25 ans souhaitent rejoindre le Conseil des Jeunes Citoyens nouvellement créé par la Collectivité Territoriale de Martinique. C’était un pari nécessaire lancé par Serge Letchimy, étant donné le taux d’abstention record de ces dernières élections électorales et les différents mouvements sociaux de ces dernières années. Le Conseil des Jeunes Citoyens fait partie du pôle de démocratie participative créé en mai dernier par la CTM et qui rassemble deux autres instances : Le Conseil des Citoyens (plus de 25 ans) et le Conseil des Sages.

Sur les 112 candidatures présentées à la Collectivité Territoriale de Martinique, 48 candidatures concernent le Centre, 31 candidatures concernent le Sud, 24 candidatures concernent le Nord Atlantique et 9 candidatures concerne le Nord Caraïbes. 73 femmes et 39 hommes de 16 à 25 ans se sont présentés à ce tout premier Conseil des Jeunes Citoyens et parmi eux, 4 personnes seront sélectionnées par le conseil exécutif et 9 femmes et 9 hommes seront tirés au sort sous contrôle d’un huissier de justice. Ces 22 jeunes siégeront durant deux ans au conseil et seront invités à formuler des avis sur les politiques publiques et à monter des projets à l’attention des jeunes de l’île.