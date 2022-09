13 000 usagers privés d’électricité, des coupures d’eau et de téléphone

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Samedi 17 Septembre 2022 – 11h10

35 antennes relais du réseau Orange sont actuellement indisponibles ainsi que plusieurs usines de productions d’eau.

La tempête Fiona a frappé la Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi, occasionnant de très fortes précipitations. Le Sud de la Basse-Terre a été particulièrement touché par le phénomène. Les rivières ont débordé à Baillif, Basse-Terre et Vieux-Habitants et ont entraîné des évacuations et des mises à l’abri dans les équipements communaux pour une cinquantaine de personnes. La crue de la rivière des Pères a emporté une habitation à Basse-Terre et son occupant, ce dernier a été retrouvé décédé.

Circulation très difficile

La commune de Capesterre-Belle-Eau a également connu des inondations et la circulation y est particulièrement difficile. A Goyave, le pont Saint-Pierre situé sur la RD 33 est désormais impraticable. En raison des inondations et des chutes d’arbres, la circulation est actuellement particulièrement difficile et risquée sur de nombreux axes de Guadeloupe.

13000 usagers sans électricité

Les intempéries ont également entraîné des coupures sur le réseau électrique, 13 000 usagers sont actuellement privés d’électricité, notamment dans la zone de Trois-Rivière, Saint-Claude, Capesterre-Belle-Eau. 35 antennes relais du réseau Orange sont actuellement indisponibles ainsi que plusieurs usines de productions d’eau. Les interventions sont en cours pour rétablir les connexions.

Le trafic aérien reste suspendu.

Vigilance rouge en cours

En raison du maintien des conditions météorologiques défavorables, la vigilance fortes pluies et orages demeure au niveau rouge. Les vigilances vents violents et vagues – submersion restent au niveau orange.

Les services de l’État et des collectivités restent mobilisés et effectuent des reconnaissances visant à l’évaluation des dégâts et au rétablissement des services.

L’épisode est toujours en cours et il est toujours recommandé par les autorités de ne pas se déplacer et de suivre l’évolution des conditions météorologiques.