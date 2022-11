18 nouvelles lignes du réseau de bus s’ouvrent dans le Nord-Atlantique

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

bus martinique transport • JEAN-MARC ETIFIER

Dans le cadre de la modernisation de son réseau, Martinique Transport ouvre 18 nouvelles lignes du réseau local de Sainte Marie et du Robert.

C’est une bonne nouvelle pour les usagés du réseau de bus à Sainte-Marie et au Robert. Martinique Transport annonce ouvrir 9 nouvelles lignes du réseau local dans chacune des deux communes. À Sainte-Marie, 2 lignes seront limitrophes et au départ du Marigot et de Trinité. 16 des 18 lignes effectueront leurs premiers départs dès ce 7 novembre à 6 heures, depuis la Place Courbaril pour celles concernant le Robert. Cependant, pour raisons techniques, la mise en service des lignes ROB6 → Duchesne – Four à Chaux et ROB8 → Pointe Rouge – Pointe Savane sera différée, nous annonce Martinique Transport. Cette nouvelle s’inscrit dans la démarche de modernisation et d’amélioration de la qualité du réseau de bus par le service public.

Les tickets en vente dans l’application MT TICKET

Parallèlement à cette annonce, Martinique Transport annonce le début de la mise en vente des tickets et abonnements du réseau Nord dans l’application MT TICKET, y compris pour les nouvelles lignes locales, à l’image de ce qui se fait pour le réseau centre depuis la parution des tickets numériques.

En raison de la mise en place de ces nouvelles lignes, le réseau pourrait tout de même être perturbé.