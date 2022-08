1ère étape du Tour des Yoles : Rosette-Orange vire en tête au Robert

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Lundi 1 Août 2022 – 12h45

Rosette-Orange gagne la première étape entre Le Vauclin et Le Robert. – JME

La yole franciscaine emmenée par Kenny Exilie remporte la 1ère étape ce lundi 1er août entre Le Vauclin et Le Robert.

La première victoire sur une étape du Tour est pour. Elle s’impose entre Le Vauclin et Le Robert, la ville d’arrivée. Bien placée au vent dès le départ, la yole a su garder son avance et est la première à franchir la bouée rouge, en 2 heures, 7 minutes et 48 secondes.

Elle devance Sara Energies Nouvelles / Autodistribution, arrivée en deuxième position, à 1 minute et 36 secondes et UFR – Chanflor, qui termine troisième à 1 minute et 57 secondes. Une petite déception pour Félix Mérine qui espérait gagner dans sa commune mais qui, à l’arrivée, a reconnu la supériorité de Rosette sur cette étape

« Mais le tour n’est pas fini ! », prévient-il.

Quatrième place pour GFA Caraïbes. Willian Saurin / Miltis est 5ème.

