2500 participants à l’exercice Caraïbes 2022 pour se préparer au passage d’un cyclone

2500 participants, 5 nations (France, Etats-Unis, Pays-Bas, Angleterre, République dominicaine), 11 bâtiments de marine et 10 aéronefs… Mais aussi 850 militaires et 90 véhicules terrestres. Pendant dix jours, du 7 au 17 juin, le traditionnel exercice militaire international Caraïbes se joue aux Antilles pour se préparer à la réponse face une catastrophe naturelle.

” D’une ampleur inédite, Caraïbes 2022 a pour objectif d’entraîner les forces armées aux Antilles à intervenir à la suite d’une catastrophe naturelle à l’aube de la saison cyclonique “, précise l’armée. Cet exercice vise également à ” s’approprier l’environnement interarmées et interministériel “, tout en développant la coopération régionale. ” L’édition 2022 sera axée sur la préparation puis l’intervention en urgence après l’impact de deux ouragans majeurs sur des îles des Antilles françaises “.

Selon le scénario retenu, un premier ouragan frappe la Guadeloupe le 8 juin et un second, Saint-Martin, le 15 juin. ” Ce scénario exigeant, déjà observé en situation réelle comme l’enchainement des ouragans Irma et Maria en 2017, permettra aux forces armées aux Antilles et à ses partenaires civils et militaires de jouer toutes les phases d’une opération réelle sur quatre zones (Saint-Martin, Basse-Terre et Grande-Terre en Guadeloupe ainsi que Marie-Galante), en se coordonnant depuis la Martinique “, selon les FAA.

Le scénario retenu- FAA

Cinq enjeux sont ciblés : anticiper l’ouragan et protéger ses capacités, prépositionner des forces, constater et analyser les dommages, mettre en œuvre l’aide d’urgence et organiser les renforts, consolider le soutien et assurer la transition.

Le groupe Jeanne d’Arc participe

Le groupe Jeanne d’Arc (porte-hélicoptères amphibie Mistral, hélicoptère Dauphin, détachement de la flotille amphibie, drone S100 V2, groupement tactique embarqué), en mission dans la zone pour former les officiers de marine, profitera de son passage aux Antilles pour participer à l’exercice. Il sera amarré au quai de la Pointe Simon à Fort-de-France ce mercredi (8 juin), face à la Tour Lumina.

Porte-amphibie Mistral- Marine Nationake

D’autres moyens des Forces Armées aux Antilles, humains et matériels, sont également mobilisés : le 33ème RIMa, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Dumont d’Urville, la patrouilleur Antilles-Guyane La Combattante, un détachement du RSMA de Martinique et de Guadeloupe.

Les forces armées de Guyane participent aussi, avec le Pag La Résolue, un hélicoptère Puma et un avion Casa. Parmi les renforts étrangers, américains, britanniques ou néerlandais, le bâtiment amphibie USS Carter Hall, 6 avions MV-22, le navire de combat USS Billings, le corps des Marines néerlandais, le navire de patrouille offshore HMS Medway de la Royal Navy, la navire des garde-côtes de la marine dominicaine CT-112 Altair seront enfin présents.

USS Carter Hall- DR