3 membres de la famille Horth, le père Jean-Luc et les deux fils Darius et Guilmard, condamnés pour détention et transport d’or natif et complicité d’exploitation minière illégale portant atteinte à l’environnement Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

Un bien intéressant procès a eu lieu au Larivot, en fin de semaine dernière. Jean-Luc Horth officiellement pêcheur et exploitant touristique frayait avec les orpailleurs clandestins autour de Saut-Lucifer. Lui -même et ses deux fils Darius et Guilmard ont été condamnés pour « détention et transport d’or natif (854 g d’or) et complicité d’exploitation minière illégale portant atteinte à l’environnement », les deux fils également pour des faits de « rebellion » et Jean-Luc Horth pour des faits d’« aide au séjour irrégulier ». L’enquête démarre sur un renseignement anonyme en avril 2013 qui fait état d’orpaillage illégal au Site Lucifer et s’accélère le 20 novembre…