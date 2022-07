30 étudiants en tourisme récompensés par le Prix de l’Excellence Touristique

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le Comité du tourisme des îles de Guadeloupe (CTIG) et le Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme « Archipel Guadeloupe » (LMHT) et le Campus des Métiers et des Qualifications TI-VAG s’associent pour lancer la 1ère édition du prix de l’Excellence touristique. Cette toute nouvelle récompense vise à récompenser les étudiants de la promotion 2020/2022 du BTS Tourisme.