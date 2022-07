35 vélos électriques mis à disposition du public

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Pointe-à-Pitre

Dimanche 17 Juillet 2022 – 06h25

Le vélo électrique en libre-service est implanté dans plusieurs points dans la Ville : parcours Canguio, mairie de Pointe-à-Pitre, place de la Victoire et université Antilles-Guyane.

La ville a procédé, samedi matin, à l’inauguration de 35 vélos électriques, place des Dissidents, dans le quartier de Bergevin. Il s’agit du projet Karu’vélo, le vélo électrique en libre-service, implanté sur cinq stations dans l’agglomération pointoise : parcours Canguio, mairie de Pointe-à-Pitre, place de la Victoire et université Antilles-Guyane. Une première en Guadeloupe, qui a été saluée par l’ensemble des acteurs et partenaires de ce projet dans les tiroirs depuis deux ans. Avant d’étendre ce projet à l’ensemble des territoires de Cap excellence et de la Carl, le syndicat mixte de transport mènera une expérimentation sur six mois avec un point d’étape en septembre. A l’image des grandes métropoles, le président espère que les usagers adhèrent très rapidement au projet. Le but est de circuler partout dans la ville en un quart d’heure, de redécouvrir la ville et d’assurer la transition énergétique.

