363 nouveaux cas de Covid-19 : l’épidémie poursuit sa baisse

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue de diminuer, entre le 26 décembre et le 1er janvier, selon le bilan hebdomadaire de l’Agence Régionale de Santé de ce mardi 3 janvier.

Les indicateurs du Covid-19 sont de nouveau en baisse cette semaine. On dénombre 363 nouveaux cas de coronavirus (contre 413 nouveaux cas il y a une semaine, et 501 il y a deux semaines).

Ce qui porte à 229 010 le nombre de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie, contre 228 641 il y a une semaine.

Le taux d’incidence est encore en baisse cette semaine avec 104 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il était de 1118 il y a une semaine. Il reste supérieur au seuil d’alerte (50 pour 100 000) depuis 67 semaines.

Le taux de positivité repart en revanche à la hausse également avec 15,2% contre 12,5% la semaine dernière. Il est au-dessus du seuil d’alerte (10 %).

Le nombre d’hospitalisations augmente légèrement cette semaine : 15 (contre 11).

Deux nouveaux décès

Deux nouveaux décès sont enregistrés cette semaine, il y a 1091 morts depuis le début de l’épidémie.

À ce stade, selon l’ARS, 144 827 personnes de 12 ans et plus disposent d’un schéma vaccinal complet (46,8 %) et 92 465 (29,0%) ont reçu une dose de rappel (1er rappel).

« En Martinique, l’épidémie du SARS-CoV2 maintient sa phase descendante. Les taux de dépistage et d’incidence ont poursuivi leurs diminutions. Le taux de positivité augmente cependant de 2,7 points de pourcentage. Par ailleurs, le taux d’incidence diminue dans toutes les classes d’âge à l’exception de celle de 10 à 19 ans, de 70 à 79 ans ainsi que celle de 90 ans et plus », indique l’Agence Régionale de Santé de Martinique.