3ème édition de la Web Table : Saas et No Code ces logiciels qui nous relient

Mercredi et jeudi Tandem Office présente en partenariat avec le Village By CA, la 3ème édition de la Web Table. Initiée pour la première fois en 2020, cette année l’émission live qui parle digital, innovation et business propose deux journées d’échanges d’ateliers et de conférence autour de la thématique : Saas et No Code : la révolution des Tpe/Pme

Depuis 2019, Tandem Office met en place des solutions digitales ou améliorent les processus existants. Son accompagnement concerne toutes les structures notament les professions libérales, les indépendants, TPE-PME, les grands comptes, les associations et pour finir, les collectivités. L’approche repose sur l’écoute et l’accompagnement afin de bien comprendre les besoins des équipes, collaborateurs (rices) ou dirigeants(es) avec pour seul objectif : faire que l’humain et la technologie fonctionnent en tandem. Formations aux outils numériques, ateliers pour les professionnels ainsi que l’audit et l’accompagnement pour la gestion administrative des entreprises, l’idée est de vulgariser l’accès a internet et à ses outils pour tous. Le concept de la Web Table a été créée en 2020. La Web Table est une émission Live à l’attention des dirigeants(es) de PME, des responsables d’associations, ou tout simplement des amoureux du digital, qu’ils soient salariés ou indépendants. Chaque édition se présente comme une table ronde autour de laquelle l’animateur de la session et ses invités, entrepreneurs et professionnels du numérique, discutent digital, innovation et business. Formatrice, consultante en transformation digitale, Florence Dorsile est la fondatrice de Tandem Office. « La 3ème édition de la Web Table tour s’inscrira dans un format différent des deux précédentes rencontres souligne-t-elle. L’accès sera gratuit au public sans distinction de profil ou de connaissance. Son objet est de vulgariser les discours au maximum, et de donner ainsi l’opportunité à ceux qui sont curieux ou tout simplement à ceux qui ne savent pas comment s’y prendre d’obtenir des réponses et ainsi, de partager et de transmettre le savoir. »

Deux journées d’ateliers gratuits et accessible à tous…

Cette année, la 3ème édition de la Web Table s’organise en partenariat avec Le Village By CA. L’objectif est de transformer cet évènement en un rendez-vous annuel incontournable dans le monde du digital en Guadeloupe. “SaaS & No-Code : la révolution des TPE / PME » SAAS est la thématique retenue pour cette nouvelle édition. SAAS, software As A Service ou logiciel en tant que service, est un modèle d’exploitation commerciale des logiciels basé sur le cloud. Le terme cloud (nuage en anglais), recouvre l’ensemble des solutions de stockage distant. En clair, les données de l’utilisateur, au lieu d’être stockées sur ses disques durs ou mémoires de son PC de bureau ou sur le réseau professionnel, sont disponibles sur des serveurs distants et accessibles par interne.. Le No Code (non code en français) est une solution simplifiée permettant de créer des solutions numériques à l’aide d’outils de modélisation. il permet aux personnes qui n’ont pas de connaissances techniques, de mettre rapidement et facilement en place des applications, automatisations, sites web ou CRM (logiciels de suivi de clients) qui auraient auparavant demandé des compétences techniques. Quatre invités d’importance sont attendus pour ces deux journées de rencontres et d’échanges : Philippe Pinault ceo-fondateur de Talkspirit, Nancy Bramble directrice marketing chez timetonic, Boris Espiand responsable commercial régional chez Ringover et Jean Sebastien Faye ceo-fondateur chez Click Immo. Six ateliers pratiques en ligne et en présentiel sont prévus durant l’évènement, il est par ailleurs encore possible de s’y inscrire sur le site de lawebtable.com.

Le programme

Mercredi 1er Février

9h : Pitchdeck “Future of Work” avec Philippe Pinault – Co-fondateur et PDG de Talkspirit – en présentiel et en ligne- ZeBox Baie-Mahault

11h: “Atelier démo Timetonic “Créer des solutions de gestion et automatiser ses processus” -en présentiel et en ligne- Lieu : ZeBox

18h : La Web Table – L’Émission Live en direct du Village by CA en ligne.

Jeudi 2 février

9h : Open Coffee par la CCI des Îles de Guadeloupe : “Comment le digital contribue à l’internationalisation des entreprises de notre territoire ?”- Cwtc en présentiel et en ligne.

11h: Atelier démo Talkspirit : “Augmenter l’efficience de vos équipes grâce au travail collaboratif” avec Philippe Pinault – en ligne -Village by CA

14h: Atelier démo Timetonic “Créer des solutions de gestion et automatiser ses processus” -Lieu : Village by CA en ligne

14h00 : Atelier démo Ringover “Téléphonie d’entreprise : 10 tips pour booster votre conversion de clients”- en présentiel et en ligne-Lieu : ZeBox