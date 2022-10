497 nouveaux cas : la baisse de l’épidémie de Covid-19 se confirme

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Mardi 4 Octobre 2022 – 17h26

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus baisse entre le 26 septembre et le 2 octobre, selon le bilan hebdomadaire de l’Agence Régionale de Santé de ce mardi 4 octobre.

Les indicateurs du Covid-19 sont en baisse cette semaine. On dénombre 497 nouveaux cas de coronavirus (contre 699 nouveaux cas la semaine précédente).

Ce qui porte à 222 112 le nombre de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie, contre 221 618 la semaine précédente.

Le nombre de tests augmente encore avec 3 496 tests contre 4276 il y a 7 jours.

Le taux d’incidence reste en dessous des 500 nouveaux cas, avec 142 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il était de 204 la semaine dernière et régresse donc de 30 %. Il reste supérieur au seuil d’alerte (50 pour 100 000) depuis 56 semaines.

Le taux de positivité est lui aussi en légère baisse cette semaine avec 14,2%. Il était de 16,6 % la semaine dernière et perd donc 2,4 points de pourcentage. Il est au-dessus du seuil d’alerte (10 %).

Le nombre d’hospitalisations est stable cette semaine : 16 contre 20 il y a une semaine, dont 0 en soins critiques (contre 0 la semaine dernière).

Aucun impact majeur de la rentrée scolaire

Aucun nouveaux décès du coronavirus n’est à déplorer, avec 1 044 morts depuis le début de l’épidémie.

À ce stade, selon l’ARS, 144 887 personnes de 12 ans et plus disposent d’un schéma vaccinal complet (46,8 %) et 92 210 (29,8 %) ont reçu une dose de rappel (1er rappel).

À savoir que la vaccination reste disponible en passant par le médecin traitant.

« Un mois après la rentrée scolaire et la reprise d’activité en Martinique, aucun impact majeur n’a été observé sur la dynamique épidémique. Les indicateurs virologiques et hospitaliers sont restés à des niveaux relativement constant durant cette période. En semaine 2022-39, l’amélioration de la situation épidémiologique s’est poursuivie sur le territoire avec une diminution de l’ensemble des indicateurs virologiques. Les taux d’incidence et de positivité étaient en régression de respectivement -30 % et -2,4 points de pourcentage ; l’activité de dépistage de la Covid-19 a également régressée de -19 %. Le taux d’incidence le plus élevé était enregistré chez les 30-39 ans. », indique l’ARS Martinique.