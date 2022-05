5 ans de prison pour le violeur/séducteur

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Aux assises, jugé pour avoir violé l’amie de sa fille, Joël Athanase a écopé de sept années de prison dont 2 avec sursis

Il était programmé que le procès de cette jeune fille de 14 ans violée pendant plusieurs mois par le père de son amie se termine hier soir. Mais les plaidoiries se sont bouclées fort tard aussi les jurés ont choisi de délibérer ce matin L avocat général avait requis l acquittement pour celui qui aurait participé a un viol en réunion mais qui finalement n’en était pas un. En revanche, il a demandé pour Joël Athanase, l’instigateur et le violeur celui qui s’est servi de sa propre fille comme appât pour atteindre sa victime et qui devant la cour prétend qu’il s agit d une relation consentante, 7 années d emprisonnement dont 2 avec sursis. Après 6 h3 0 de déliberation les jurés suivent le ministère public sur l’acquittement et condamnent Joël Athanase à la peine de 5 ans de prison ferme pour viol en s appuyant sur la minorité de la victime et la différence d’âge.

MFGE