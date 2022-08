5ème étape du Tour des Yoles : Sara / Autodistribution résiste à UFR – Chanflor et s’impose au Diamant !

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

5ème étape

Rédaction web

Vendredi 5 Août 2022 – 12h48

Leader du classement général, la yole marinoise remporte la 5ème étape entre Fort-de-France et Le Diamant, en ayant mené la course de bout-en-bout.

Sara Energies Nouvelles / Autodistribution, la yole emmenée par Diany Rémy a, à nouveau été impressionnante ce vendredi (5 août), lors de la 5ème étape entre Fort-de-France et Le Diamant.

Après avoir mené la course en tête, comme la veille, elle a vu UFR – Chanflor effectuer un nouveau retour spectaculaire et revenir au plus près mais, cette fois-ci, Sara / Autodistribution a tenu bon et s’impose au Diamant.

Les deux yoles terminent quasiment en tête-à-tête.

Les Franciscains de Rosette / Orange Caraïbe, distancés sur cette étape, sont les grands perdants du jour.