6ème étape du Tour de Martinique en Yoles rondes : William Saurin/Miltis retrouve le sourire

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

F.G., audios Julien Philipakis / Photos Jean-Marc Etifier

Samedi 6 Août 2022 – 12h40

En difficulté la veille, William Saurin/Mitis s’impose ce samedi 6 août, lors de la 6ème étape du Tour des Yoles entre Le Diamant et Rivière-Pilote. Il devance GFA Caraïbes et Rosette/Orange Caraïbes. Au général, Sara Energies Nouvelles/Autodistribution reste en tête.

Trois des grands perdants de l’étape précédente ont redressé la tête avec la victoire à Rivière-Pilote de William Saurin/Mitis devant GFA Caraïbes et Rosette/Orange Caraïbes. Quatrième de l’étape, le leader du classement général, Sara/Autodistribution a pris un peu plus de 2 minutes à UFR/Chanflor.

On écoute Loïc Mas, patron de William Saurin/Mitis. Le départ est différé de 30 minutes en raison d’un grain qui sévit sur Le Diamant. Il est finalement donné en absence de vent. CTDM/EDF, William Saurin/Miltis et L’Appaloosa/Ho Hio Hen/Vito sortent les premiers tandis que Mc Donald’s est en queue de flottille.Les équipages sortent de la baie à la godille et William Saurin/Miltis prend ses distances en tête de course devant GFA Caraïbes et Rosette/Orange Caraïbes, le leader du tour Sara/Autodistribution étant 6e suivi de UFR/Chanflor.

William Saurin/Miltis fait de la résistance

Après 55 minutes de course, alors qu’un grain se profile, William Saurin/Miltis, ayant fait le choix de naviguer plus au large, est un solide leader, devançant largement ses poursuivants GFA Caraïbes, Rosette/Orange Caraïbes, Sara/Autodistribution, CTDM/EDF et UFR/Chanflor. A la bouée mouillée face à Pierre et Vacances (1h26 de course), William Saurin/Miltis devance GFA Caraïbes de 29″, Rosette/Orange Caraïbes de 52″, Sara/Autodistribution de 1’42, UFR/Chanflor de 5’01, L’Appaloosa/Ho Hio Hen/Vito de 8’26 et CFA Martinique/Umih Formation de 10’20.

Les équipages mettent le cap vers Sainte-Anne pour virer la bouée mouillée face au bourg en mémoire à Fred Fournier. A cette marque, William Saurin/Miltis a 52″ d’avance sur GFA/Caraïbes, 1’15 sur Rosette/Orange Caraïbes, 3’10 sur Sara/Autodistribution et 4’24 sur UFR/Chanflor. Les yoles descendent en vent arrière pour rejoindre la dernière bouée mouillée face à la ligne d’arrivée. C’est au sprint, après près de 2h05 de course que William Saurin/Miltis remporte sa première victoire d’étape devant GFA Caraïbes et Rosette/Orange Caraïbes.