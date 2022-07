87 % de diplômés aux examens agricoles en Guadeloupe

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Lundi 11 Juillet 2022 – 18h43

Les lycées agricoles guadeloupéens ont enregistré un taux de réussite de 87% à l’ensemble des examens.

La Guadeloupe a enregistré au taux de réussite de 87% à l’ensemble des examens agricoles.

244 diplômés sur 320 inscrits

L’enseignement agricole guadeloupéen compte 1065 élèves, étudiants et apprentis répartis entre le lycée agricole Alexandre BUFFON, le centre de formation des apprentis et les six maisons familiales et rurales (MFR). Sur 320 élèves inscrits aux examens, 294 étaient présents et 244 ont obtenu un diplôme de l’enseignement agricole. Le taux de réussite global est de 87 % en intégrant les résultats des candidats au bac Général qui est un diplôme de l’éducation nationale.

Les résultats montrent des taux de réussite très élevés au niveau du Baccalauréat (100%) et du CAPagricole (100 %).

Les résultats en BTS Agricole (55%) sont en augmentation par rapport aux années précédentes.

Pour rappel, le taux de réussite en Guadeloupe, tous baccalauréats confondus est de 78,8 % (baisse de 10 points par rapport à 2021). Ces résultats s’inscrivent en dessous de la tendance nationale.