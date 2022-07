A Bellevue, des lycéens diplomates en herbe

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Fort-de-France

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet, une vingtaine de lycéens martiniquais ont participé, au lycée de Bellevue, à une séance de modélisation des Nations Unies, appelée Carib’Mun. L’occasion pour ces jeunes passionnés de débattre sur un sujet de société tel que la lutte contre le trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains et de défendre le point de vue du pays qui leur a été attribué. De quoi les sensibiliser aux enjeux internationaux actuels mais aussi les aider à prendre la parole en public et à exercer leur esprit critique.

«Votre attention s’il vous plaît, le Venezuela va présenter son amendement », déclare, au micro, la présidence. Quelques rangs plus haut, on indique souhaiter y « ajouter une clause préambulaire ». Avant que ne soit finalement voté, à main levée, l’amendement en question. Contrairement à ce qu’on pourrait s’imaginer, la scène ne se déroule pas dans une instance internationale, mais bel et bien dans l’amphithéâtre du lycée de Bellevue, à Fort-de-France. En fin de…



