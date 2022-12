A La Nouvelle-Orléans, Macron célèbre la francophonie et rencontre Elon Musk

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Un bain de foule dans le mythique “French Quarter” pour conclure sa visite d’Etat aux Etats-Unis: Emmanuel Macron s’est rendu vendredi à la Nouvelle-Orléans, ville emblématique des liens historiques franco-américains, pour…

Un bain de foule dans le mythique “French Quarter” pour conclure sa visite d’Etat aux Etats-Unis: Emmanuel Macron s’est rendu vendredi à la Nouvelle-Orléans, ville emblématique des liens historiques franco-américains, pour célébrer la francophonie et… rencontrer Elon Musk.

Au lendemain d’une réception fastueuse à la Maison Blanche qui a scellé “l’amitié” du président français avec son homologue américain Joe Biden, le président français s’est offert avec sa femme Brigitte une déambulation dans les petites rues très animées du centre-ville .

Emmanuel Macron, en bras de chemise, a été accueilli avec des “Bienvenue Monsieur”, en français dans le texte. La première dame et lui ont posé avec de jeunes enfants dans les bras que leur confiaient des parents pour une photo.

Un moment qui tranche avec les deux premiers jours très officiels de sa visite, entre rencontre sur le nucléaire et l’espace, discours à l’ambassade et prises de parole devant les parlementaires américains.

Après cette promenade sous une météo bien plus clémente que le soleil d’hiver de Washington, Emmanuel Macron a annoncé depuis le musée d’art de la Nouvelle-Orléans un nouveau plan, “French For All”, pour favoriser l’enseignement du français aux Etats-Unis.

Rencontre surprise

Pour faire du français “une langue d’opportunités culturelles, économiques” et rendre sa pratique moins “élitiste”, le programme vise à “élargir et développer” l’enseignement de la langue de Molière “de la maternelle à l’enseignement supérieur”, a déclaré le président français.

Il a salué plus tôt, lors d’un point presse improvisé, la “terre de créolisation” qu’est la Louisiane, “où le français est aimé, est attendu”.

Mais avant sa prise de parole – et en toute discrétion – M. Macron a rencontré pendant une heure Elon Musk, homme le plus riche du monde, fantasque patron de Tesla, SpaceX et désormais Twitter, réseau social où il a limité la modération et supprimé des milliers d’emplois.

Le président français a tweeté qu’il avait eu “une discussion claire et sincère” avec M. Musk et échangé notamment sur de “futurs projets industriels verts, comme la production de véhicules électriques et de batteries”.

“Conditions d’utilisation transparentes, renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d’expression : Twitter doit faire l’effort de se conformer à la réglementation européenne”, a ajouté le président français, qui n’a pas répondu aux questions de la presse sur cette rencontre surprise.

Elon Musk s’est dit en réponse “impatient” au sujet de “projets enthousiasmants en France”, sans les détailler davantage.

Berceau du jazz

Il s’était auparavant entretenu avec le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, pour évoquer notamment la question du changement climatique et, selon l’Elysée, “le renforcement des relations dans le domaine énergétique” – la Louisiane étant un important exportateur de gaz naturel liquéfié.

Accompagné du réalisateur de cinéma Claude Lelouch et du danseur et chorégraphe Benjamin Millepied, Emmanuel Macron devait rencontrer aussi des acteurs de la vie culturelle dans cette ville berceau du jazz, au lendemain d’un dîner de gala à la Maison Blanche animé par le pianiste virtuose Jon Batiste, issu d’une famille de musiciens de La Nouvelle-Orléans.

Jeudi, lors d’une visite débordante d’affection diplomatique, Emmanuel Macron et Joe Biden ont affiché leur unité sur l’Ukraine, manifestant leur volonté de chercher ensemble une issue à la guerre, et ont arrondi les angles sur les différends économiques qui avaient dominé la préparation de leur tête-à-tête dans le Bureau Ovale.

“Avant que je ne mette les pieds dans le plat”, la question de l’impact du plan climat américain (IRA) sur les industries européennes n’était “pas un débat”, ni en France, ni aux Etats-Unis, a-t-il dit lors de son bain de foule vendredi. “Maintenant, tout le monde en parle, c’est une bonne chose.”

Parlant de la question des “exemptions” réclamées aux Etats-Unis pour les industries européennes, il a déclaré: “d’ici au début de l’année prochaine”, au premier trimestre 2023, “il faut qu’on ait pu régler ce sujet”, “il faut qu’on ait finalisé ces sujets”.

Après un dîner loin des caméras avec une dizaine de représentants de la vie culturelle de la Nouvelle-Orléans, le président devait s’envoler pour Paris.

fff/ube/sl/ob

Emmanuel Macron aux côtés de la maire de la Nouvelle-Orléans LaToya Cantrell dans le centre-ville, vendredi 2 décembre 2022

• Ludovic MARIN

Emmanuel Macron lors de son bain de foule dans les rues de la Nouvelle-Orléans, vendredi 2 décembre 2022

• Ludovic MARIN

Emmanuel Macron lors d’un discours depuis le musée d’art de la Nouvelle-Orléans, vendredi 2 décembre 2022

• Ludovic MARIN