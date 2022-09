A Paris, le village international de la gastronomie aux saveurs des Antilles

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le village international de la gastronomie a rassemblé plus de cinquante pays invités, l’Indonésie en étant l’invité d’honneur, au pied de la Tour Eiffel. L’organisateur Agora et sa maitresse de cérémonie, Anne-Laure Descombin, ont proposé un véritable carrefour des saveurs et des savoir-faire. Chacun des représentants des Antilles ont fait connaitre les spécialités de nos pays et ont réveillé la curiosité des visiteurs. Ils ont mis en valeur et en avant la richesse du patrimoine culinaire, gastronomique et de l’agro-transformation des Antilles. Les produits du terroir au goût authentique de Marylin Lafleur et Valérie Fellous ont enchanté les visiteurs. Son stand d’Arawak market est une véritable vitrine pour l’artisanat premium des produits des Antilles, montrant un véritable savoir-faire de nos artisans locaux.

Les sorbets au coco de la famille Douglas, de Marie-Galante, aux saveurs incomparables ont titillé les palais des visiteurs. Quelques stands plus hauts, c’est le punch du Martiniquais Sandro Bochain qui rassemble les amateurs du jour, dans une bonne ambiance. Tous les participants ont fait découvrir une belle sélection des produits et des plats.

Durant ces quatre jours, les visiteurs ont découvert nos saveurs et cultures créoles, en mangeant, buvant, dansant et celles des autres, dans un cadre unique, dans une vitrine incomparable.