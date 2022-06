À Saint-Pierre, pas la foule des grands jours

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

En début d’après-midi, sur les six bureaux de vote de la ville de Saint-Pierre, on ne comptabilisait que 609 votants, soit un taux de participation de 16,36%. Reportage.

Il est 14h20. Au bureau numéro 1, celui de la mairie de Saint-Pierre, c’est le calme plat. Les assesseurs attendent les électeurs qui, visiblement, boudent les urnes. “Nous en sommes à 77 votants sur les 426 inscrits au bureau numéro 1”, indique une assesseure. “Par rapport à la présidentiel, le taux de participation est vraiment plus bas”. Le nombre élevé de candidats (11 au total) dans la deuxième circonscription (Nord) y est peut-être pour quelque chose.

“Je sais qu’il y a des électeurs qui attendent le second tour pour venir voter”, poursuit l’assesseure, plutôt confiante quant à un possible regain de participation. Dehors, devant l’hôtel de ville, deux Pierrotins, ayant glissé chacun un bulletin dans l’urne, acceptent de témoigner, sous le couvert de l’anonymat.

“J’ai accompli ma mission”, confie cette électrice d’un certain âge. “Je vote à toutes les élections”. Ce qui n’est vraiment pas le cas de ses concitoyens. La Pierrotine a son explication : “En général, en Martinique, les gens ne se déplacent que pour le second tour. Mais en ce moment, ils ne sont pas contents : leur pouvoir d’achat diminue, ils ont des dettes qu’ils ne peuvent pas régler. Il y a des difficultés dont ils ne voient pas le bout. La vie est vraiment très difficile à l’heure actuelle. Et ce n’est pas la politique qui va changer quoi que ce soit”. Notre électrice accomplit son devoir civique mais reste lucide. “Il faut dire les choses, je constate que pour faire de la politique, deux qualités sont nécessaires : il faut être menteur et voleur”.



“Cela va aller de mal en pis”

Monsieur, débout aux côtés de l’électrice, hoche la tête en signe d’approbation. “Les politiciens mentent”, lance-t-il. “Rien n’a changé depuis les dernières élections législatives.Tout augmente : la bouteille de gaz, le loyer, l’eau, l’électricité. Aujourd’hui, les gens vont chercher à manger à la Croix-Rouge. Vous allez voir, cela va aller de mal en pis”. La Première ministre a confirmé en début de semaine une revalorisation des retraites de 4% en raison de l’inflation. Les deux Pierrotins s’étranglent : “4%, ce n’est rien du tout, c’est une goutte d’eau dans la mer”. Ils reviennent alors sur le succès électoral de Marine Le Pen en Martinique. “Face aux difficultés, les gens ont voulu lui donner sa chance et essayer autre chose mais la France n’a pas suivi”, commentent-ils. Et l’électeur d’ajouter : “Vous savez en 1981, on disait que voter Mitterrand, c’était voter pour l’indépendance. C’était complètement faux, finalement, c’est lui qui a fait le plus de social en Martinique. Peut-être que Mélenchon ou Marine Le Pen aurait fait pareil”.