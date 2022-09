Accès à l’école : le défi de la Guyane Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Ce lundi 5 septembre, 89 000 élèves du 1er et 2nd degré font leur rentrée des classes en Guyane. Mais des milliers d’autres seraient privés d’accès à l’école faute de places et d’établissements de proximité. Un casse-tête pour les communes et la Collectivité territoriale alors que le nombre d’élève augmente plus vite qu’on ne construit des écoles pour les accueillir. Pour cette rentrée scolaire, l’Hexagone fait face à une pénurie de professeurs. En Guyane, il manque surtout des établissements pour accueillir tous les enfants. Dans notre département où un habitant sur trois est en âge d’être scolarisé, les enjeux d’accès à l’école sont énormes. …