Accès et baignade interdits sur les sites de bassin bleu et de la cascade de Bras de Fort”

Communiqué de la ville de Goyave

Le Pont reliant Sainte Claire au bourg emporté par la force des eaux de la Rivière sorti de son lit dans la nuit du 16 au 17 septembre • MSK

EN raison du non respect par de nombreux visiteurs, de l’interdiction de circulation sur le pont de Bonfils, le maire de Goyave Ferdy Louisy informe la population que l’accès et la baignade sont interdits sur les sites de Bassin bleu et la cascade Bras de fort.