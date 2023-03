Affaire Claude Jean-Pierre: la famille de Claude Jean-Pierre témoigne du parcours du combattant pour espérer obtenir justice

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan

Avant la conférence de presse de ce vendredi, nous avons reçu Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan.

Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan, fille et beau-fils de Claude Jean-Pierre, sont arrivés en Guadeloupe avec la volonté pédagogique de sensibiliser les guadeloupéens à leur cause et à leur demande de justice pour Claude Jean-Pierre.

Ils dénoncent “les murs qui se dressent devant les victimes et la certaine omerta lorsque les affaires touchent les forces de l’ordre.”

Ils déplorent ” des situations de non-lieu à chaque fois que ça concerne les Antilles. Les gens s’identifient à Claude Jean-Pierre, un homme de 67 ans, sans histoire, qui rentrait chez lui tout simplement. Si on donne « l’autorisation de tuer” un homme comme ça c’est la porte ouverte à tout.”

Ils répondent à France-Antilles avant la soirée de mobilisation populaire de vendredi soir à 19h sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre.

