AFI BOX : une box made in Guadeloupe, Vous rêver d’offrir des produits de Guadeloupe, réunis et livrés dans un coffret ? C’est ce que proposent Ludivine Jean-Jacques et Monica Fifi, deux amies entrepreneuses et dénicheuses des pépites de notre archipel.

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Diane Pezeron-Dubois

[email protected]

Ludivine et Monica, entrepreneuses et créatrices d’AFI BOX. • BRINOWIT

Vous rêver d’offrir des produits de Guadeloupe, réunis et livrés dans un coffret ? C’est ce que proposent Ludivine Jean-Jacques et Monica Fifi, deux amies entrepreneuses et dénicheuses des pépites de notre archipel.