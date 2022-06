Air Canada et Navitour s’associent pour la mobilité des jeunes Martiniquais

Afin de faciliter la mobilité des jeunes Antillais au Canada, la compagnie aérienne Air Canada met à disposition des tarifs et avantages exclusifs, en s’associant à l’agence Navitour, qui dispose de 6 points de vente en Guadeloupe et 3 en Martinique.

Le Canada reste une destination très prisée des Antillais notamment pour les jeunes travailleurs, et les étudiants dans des secteurs très précis (sciences de l’éducation, de la gestion, sciences humaines, mais aussi des secteurs comme le tourisme, l’informatique).

Pour permettre aux jeunes âgés de 18 à 35 ans, résidant en Guadeloupe et en Martinique de se rendre au Canada au départ de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France, Air Canada met à disposition de ces derniers des tarifs et avantages exclusifs, dont 5% de réduction en classe économique, 2 bagages de 23 kg, le changement avant départ et après départ avec frais à partir de 50 dollars CAD, le tarif à destination de l’une des 51 destinations desservies par Air Canada au Canada, une durée maximale de séjour jusqu’à 1 an.

Ces tarifs Air Canada sont distribués exclusivement dans les 9 agences Sainte-Claire/Navitour de Guadeloupe et de Martinique.



Jusqu’à 8 vols hebdomadaires entre les Antilles et Montréal

Le Canada continue d’attirer des centaines de milliers de candidats à l’expatriation venant de multiples pays dont la France, dont les Antilles. L’initiative « Expérience internationale Canada », avec ses catégories Vacances-travail, Jeunes professionnels et Stage coop international, permet chaque année à 14,000 jeunes Français de voyager et de travailler au Canada et d’y tenter l’aventure nord-américaine.

Pour rappel, Air Canada, présent aux Antilles françaises depuis plus de 45 ans, opère toute l’année jusqu’à 8 vols hebdomadaires depuis Fort-de-France et Pointe-à-Pitre à destination de Montréal et au-delà vers plus de 50 destinations au Canada.

Les vols sont opérés par des appareils bi-classes de toute dernière génération, de type Boeing 737 et Airbus A220. Tous les appareils sont équipés en classe économique d’un système vidéo individuel à écran tactile donnant accès à de nombreuses heures de divertissement (films, séries, musique…). Chaque siège est équipé d’une prise électrique pour ordinateur portable et d’un port USB pour recharger les appareils mobiles.