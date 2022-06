Airbag à remplacer : 4000 détenteurs de véhicules Citroën et DS concernés par une campagne de rappel

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les clients possédant des véhicules Citroën et DS Automobiles sont concernés par un rappel pour des airbags conducteurs et passagers.

Plusieurs modèles des marques Citroën et DS Automobiles sont concernés par une campagne de rappel : si vous conduisez une C3, C4, DS3, DS4, DS5, et que votre véhicule a été produit entre 2010 et 2017, vous faites peut-être partie des 4 000 clients qui doivent faire remplacer leur airbag au plus vite.

Le fabricant mondial d’Airbags auquel Citroën et DS Automobiles ont fait appel, a informé les constructeurs qu’un défaut de conception pourrait rendre, avec le temps, ses airbags défectueux. “Leur déploiement pourrait devenir non contrôlé et des débris métalliques pourraient se détacher et être projetés dans l’habitacle.

Ces explosions non-contrôlées peuvent mettre en danger le conducteur et les passagers qui peuvent être blessés, voire tués par des projections.

SMS et courriers envoyés

Des SMS et des courriers aux propriétaires des véhicules ont été envoyés aux véhicules.

Cependant certains véhicules, notamment ceux achetés d’occasion, auraient pu y échapper.

Vous pouvez vérifier que votre véhicule est concerné par cette campagne de rappel :

> si vous conduisez une Citroën

> si vous conduisez une DS