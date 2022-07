Airlocal, un portail digital créé par des Martiniquais pour les Martiniquais

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

L’équipe d’Airlocal Martinique a présenté récemment sa plateforme numérique au Village by CA, à Fort-de-France. Son objectif est de permettre aux professionnels de se faire connaître, aux résidents de trouver l’information et aux vacanciers de découvrir les plus beaux endroits de l’île.

«Partout chez vous. » Telle est la devise d’Airlocal Martinique, le nouveau portail digital (site web et application mobile) confectionné par des Martiniquais pour les Martiniquais. Hoopoe, startup spécialisée dans la création, le développement et la conception de sites internet, a pour but de faire rayonner les professionnels en les accompagnant dans le monde digital. Comment ? En créant Airlocal. Cette nouvelle application est composée de trois éléments : un système de gestion…



France-Antilles Martinique

1051 mots – 12.07.2022