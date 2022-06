Albert Albicy nous a quittés, la famille France-Antilles en deuil

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Albè s’en est allé. Cette triste nouvelle a bouleversé notre rédaction et nos correspondants de communes. Depuis plus de 25 ans, Albert Albicy sillonnait communes et quartiers avec une seule passion, celle d’informer les lecteurs de notre journal au plus près de leur vie quotidienne, dans les moments heureux, comme dans les temps difficiles.

Albè avait rejoint notre équipe de correspondants dans les années 1990, avec la soif d’apprendre, l’envie de vous informer et de mettre en avant son pays. Chacun, parmi les plus anciens d’entre nous, garde un souvenir de nos échanges et de ces années de collaboration.



Collaborateur fidèle et ami

Albè, c’était aussi un ami, plein d’humour et de bienveillance qui n’aura jamais rien lâché tant dans sa vie personnelle que dans le domaine professionnel.

Nous nous souviendrons aussi de sa fidélité sans faille pour France-Antilles et de son engagement qui l’ont conduit à présider l’Amicale des correspondants de France-Antilles.

Albè nous manquera. Au nom de la rédaction, des correspondants, des anciens de France-Antilles, de la direction générale, nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.

√ Un hommage complet à retrouver dans notre édition du week-end (24-25-26 juin)