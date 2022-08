Albert Emérancienne a définitivement pris le large

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Vauclin

Vendredi après-midi, au temple adventiste, ont eu lieu les funérailles de Frédéric Albert Emérancienne, marin-pêcheur ayant longtemps œuvré dans le milieu de la yole.

Nombreux étaient celles et ceux qui ont voulu saluer une dernière fois la mémoire d’Albert Emérancienne, décédé le 8 août dernier, emporté par la maladie, à l’âge de 78 ans. Passionné par la mer, il a décidé à l’âge de 14 ans d’en vivre et donc d’embrasser la profession de marin-pêcheur. Très croyant, il avait nommé sa première embarcation « Dios me da gracias » (Dieu m’accorde sa grâce). En parallèle, il s’est donné corps et âme à l’activité yole en…