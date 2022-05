Allie Manicord, une jeune femme au grand cœur

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Goyave

Adolescente, Allie Manicord répétait à qui voulait l’entendre qu’elle allait aider les personnes dans le besoin. Devenue adulte et mère de famille, la jeune femme est passée des paroles aux actes en créant l’association ” Que du love “.

Quand Allie Manicord était adolescente, elle disait sans arrêt qu’elle allait aider les plus démunis, celles et ceux laissés pour compte, qui ne mangent pas à leur faim, celles et ceux qui n’ont pas de quoi se vêtir et qui finissent le plus souvent à la rue. Personne n’y croyait et pensait que c’était des paroles en l’air d’une jeune fille. Allie disait toujours ” quand j’aurai un travail, je prendrai dans mon salaire pour aider les pauvres gens ! “. Aujourd’hui, la jeune femme…