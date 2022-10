An dlo lanmè épi Coralie

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dernièrement, 10 victimes d’AVC se sont retrouvées sur la plage de Madiana pour profiter des bienfaits de la mer. Cette opération menée dans le cadre de la Semaine bleue est à l’initiative de la société HSE Caraïbe, de l’association France AVC en partenariat avec le Parc Naturel Marin et la ville de Schœlcher. Marraine de l’opération, la championne de natation Coralie Balmy et de l’association Coco an dlo, a partagé le bain avec toutes ces personnes en réadaptation. ??????? Texte et photos Hdb

? Contacts France AVC 0696 16 39 00 HSE Caraïbe 06 96 39 29 22 Les participants de cette opération ont apprécié de se retrouver en toute convivialité avec la championne Coralie Balmy. – Hdb Les bienfaits de la mer ne sont plus à démontrer. Avec son association Coco an Dlo, Coralie Balmy entend développer ce genre d’action pour faire profiter un plus grand nombre de personnes en situation de handicap. – Hdb La joie était perceptible sur le visage des patients, surtout chez les…



