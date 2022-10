Arsenal, Gondeau et Citron/Tivoli tout sourire

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Handball. Pré-Nationale dames – Sixième journée

Frédérique Yokessa peut jubiler, l’Arsenal l’emporte d’un point, dans l’affiche de cette 6e journée. • PHOTO J.U.

Journée très particulière que celle de ce dernier week-end. L’affiche MEG – Arsenal n’a pas atteint les sommets escomptés, l’Étoile de Gondeau a joué un vilain tour à l’Aiglon dans le derby lamentinois, l’Ent.Citron/Tivoli s’est offert sa 1re victoire et l’UJ Redoute a fait parler la poudre en attaque devant l’Ent.Club Péléen/Carbet.

Ent.MEG – Arsenal

Des absences de part et d’autre ont fait que le

match n’a vraiment pas atteint les sommets. Tout au plus a-t-il

valu par son indécision avec d’entrée une équipe du MEG prenant

jusqu’à 4 buts d’avance (8-4, 13e) avant que les Robertines ne

reviennent à 11-11 au repos. Au 2e temps, le jeu était équilibré et

les égalités fleurissaient avec toutefois les « orange et

blanc » toujours premières à la relance dans le dernier quart

d’heure, ce qui leur permettait de l’emporter de

justesse.

Ent.Citron/Tivoli – TS Franciscain

C’est ce qui s’appelle des rentrées bénéfiques,

celles de Joseph et de Lua