Arsenal – MEG : 3e finale consécutive

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Handball. Poule des As. demi-finales dames

Comme en 2018 et 2019, la finale de la 28e Poule des As, après deux saisons sans titre décerné, se disputera entre l’Arsenal, le dernier couronné, et l’Ent.AS Morne-des-Esses/Gauloise (MEG) en deux matches gagnants, les vendredi 13, samedi 14 et éventuellement dimanche 15 mai au palais des sports du Lamentin.

Les Robertines et les « Samaritano-Trinitéennes » ont obtenu leur billet en se débarrassant respectivement des Gros-Mornaises et des Ducossaises. Aller. Les « Samaritano-Trinitéennes » se positionnaient d’entrée en tête (1-3, 3e) pour toujours garder entre 3 et 4 longueurs d’avance sur une formation ducossaise courant régulièrement après le score, et ce jusqu’à la 22e (9-14). Avant de creuser l’écart et le porter à 7 buts au repos (11-18). A la reprise, les Ducossaises…



766 mots – 09.05.2022