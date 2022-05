Ary Chalus, président de Région « La Guadeloupe mais aussi l’Outre-mer dans son ensemble ont besoin d’une autre politique »

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Interview

Le président de Région, Ary Chalus, présent à la foire de Paris propose que l’outre-mer français avance grouper pour proposer à l’Etat un nouveau modèle économique pour les régions et les collectivités, un new deal. Un travail en symbiose pour aider et accompagner le développement de l’économie. Plus de chacun dans son coin, mais ensemble pour animer les intérêts stratégiques des territoires.

Comment expliquez-vous le vote des électeurs de Guadeloupe alors que vous avez appelé à voter pour le président de la République sortant, Emmanuel Macron ? C’est le mécontentement de la population guadeloupéenne. Nous sommes en démocratie et moi je respecte le choix de vote de chacun. Ce n’est peut être pas une mauvaise chose. J’étais déçu du gouvernement. Le gouvernement n’est pas le président de la République. Le gouvernement, c’est tous les ministres concernés y compris leurs…



France-Antilles Guadeloupe

1267 mots – 09.05.2022