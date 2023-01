Assises: Xavier Desbois Cural gagne 3 ans en appel

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

MFGE

22 ans de réclusion contre 25 en 1ere instance, Xavier Desbois Cural aura donc eu raison de faire appel, sans pour autant convaincre les jurés de son innocence.

Les avocats de la défense ont été vaillants en espérant semer le doute dans l’esprit des jurés. Leur ligne de défense : le fait que l’enquête ne reposait sur aucun élément flagrant, et sans preuve, sinon le témoignage de la victime qui après une période d’amnésie de plusieurs semaines a parfaitement identifié son agresseur qui n’était autre que son ex compagnon et le père de ses deux enfants. La défense aura même reproché à l’avocate générale d’accuser son client sans fondement tangible. En résumé, ils ont plaidé l’erreur judiciaire. Loin d’être destabilisée, Elodie Rouchouse, représentante du ministère public, a requis 25 ans après 1h45 de réquisitions. En 1ere instance elle avait requis 20 ans de réclusion et 10 ans de suivi.

Et au final, en première instance il avait été condamné à 25 ans de détention et 10 ans de suivi socio judiciaire. Cette fois ci en appel, après 3h45 de délibéré, il est condamné à 3 ans de moins, soit 22 ans et le même temps de suivi socio judiciaire avec injonction de soins.