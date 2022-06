Au bureau de Redoute, à Fort-de-France, des citoyens venus voter face à « de nouveaux enjeux »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Nous sommes allés à la rencontre de ces citoyens de Redoute, à Fort-de-France, qui ont pris le temps de déposer leur bulletin dans l’urne, ce matin (samedi 18 juin), second tour des élections législatives 2022.

Il est 8h30. Le bureau de vote de Redoute (Fort-de-France), situé à l’école maternelle Marie-Rose-Cabasset, a ouvert ses portes, il y a une demi-heure. En ce samedi matin (18 juin), second tour des législatives, de nombreuses personnes vont et viennent pour déposer leur bulletin dans l’urne. C’est loin d’être la cohue mais le flux est très régulier. L’annonce peut-être d’un regain de participation, après une forte abstention lors du premier tour. Marcelin, 53 ans, et sa femme ont voté.

“Je le fais par devoir citoyen, c’est ça qui m’a tiré en dehors de la maison”, sourit-il. Le quinquagénaire avait également trouvé l’énergie pour le faire au premier tour des législatives et à la dernière présidentielle. Mais il en convient, ce n’est plus si évident.

“À une époque, j’embêtais mes connaissances et ma famille, pour qu’ils aillent voter. Aujourd’hui, ils font ce qu’ils veulent… “. Un couple d’amis, qu’ils ont rencontré devant l’école, acquiesce : “C’est vrai, quand soi-même on perd la motivation, comment pousser les autres à voter ? Aujourd’hui, il y a de nouveaux enjeux, il faut faire preuve de créativité pour réussir à impliquer les citoyens”.



« Un indépendantiste à l’Assemblée nationale, ça n’a pas de sens »

Michelle et Jean-Philippe, venus avec leurs deux enfants, âgés de 17 et 15 ans, habitent dans la rue du bureau de vote. Ils n’ont pas hésité à se déplacer en famille. À travers leurs mots, on devine leur sensibilité politique : “Il y a deux candidats de gauche sur Fort-de-France mais l’un est clairement indépendantiste, ce qui ne nous plaît pas du tout”, lance Jean-Philippe. Les législatives ne constituent pas une élection moins importante que celle de la présidentielle aux yeux de Michelle : “Ce sont ces députés qui vont nous représenter. Un indépendantiste à l’Assemblée nationale, ça n’a pas de sens”. Le couple parle souvent de politique à la maison : “On veut que nos enfants soient conscients de la réalité des choses et des problématiques qui concernent le pays”.

Casque de moto à la main, Jean-François, 63 ans, s’apprête à prendre la route en direction du Diamant, où ses amis l’attendent. Il ne pouvait pas ne pas voter. “Comme tout citoyen devrait le faire”, argumente-t-il. La campagne, toutefois, ne lui a pas permis d’en savoir plus sur les candidats, et il a dû éplucher les professions de foi pour se décider. “Franchement, c’est du pareil au même”, fait-il observer. “En plus, d’après ce que j’ai compris, ils disent tous les deux qu’ils vont rejoindre la Nupes en cas de victoire. A ce compte-là, ils auraient dû faire une alliance. Ça aurait été, à mon avis, plus logique”.



Ils regrettent « l’absence de débat consistant »

Georges et Yvonne, 85 et 82 ans, retraités de l’Education nationale, sortent de l’école Marie-Rose-Cabasset où ils ont toujours voté : “Ce n’est pas loin, ce n’est pas contraignant, on peut venir à pied maintenant qu’on n’a plus de voiture”. S’ils ont suivi la campagne de loin, ils ont également pris le temps d’étudier les programmes. Tout en regrettant “l’absence de débat consistant”, et le “peu d’intérêt” que les candidats ont suscité.

Plus loin, on croise la route de Matthieu. À 18 ans, il avait l’opportunité de voter au second tour de la présidentielle. Il ne s’est pas déplacé, car “Macron et Le Pen l’enrageaient”. Cette fois, il a trouvé un candidat qui “veut lutter contre le décrochage scolaire, améliorer l’orientation et la formation professionnelle” et qui “saura proposer des mesures profitables aux jeunes”. C’est ce qui l’a fait sortir de chez lui. “Cette élection est importante pour faire bouger les choses !”, s’exclame-t-il.

Donovan, grand jeune homme de 20 ans, avance d’un pas décidé. On l’interroge sur ses motivations. S’il est là… c’est pour son père. Qui lui a donné sa procuration : “Ça a toujours été important pour lui, il a toujours voté. Mais aujourd’hui, il travaille”. L’occasion de faire d’une pierre deux coups, alors, et donc de déposer son propre bulletin dans l’urne ? “Même pas”, avoue Donovan. “Ça ne m’intéresse pas”.

Nous sommes allés à la rencontre de ces citoyens de Redoute, à Fort-de-France, qui ont pris le temps de déposer leur bulletin dans l’urne.- J.-M. A.

C’est loin d’être la cohue mais le flux est très régulier.- J.-M. A