Au Décoto, la volonté de garder la rôtisserie dans le giron familial

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Saga familiale

Wendy Noel

[email protected]

En 2012, Harry Julius a repris l’enseigne de restauration rapide tenue par son beau-père Maurice Ozier-Lafontaine depuis une trentaine d’années. • PHOTO WENDY NOEL

Créé en 1965, le Décoto est repris dans les années 80 par Maurice Ozier-Lafontaine, un des cousins du fondateur qui revend finalement l’affaire à son beau-fils Harry Julius en 2012. Dix ans plus tard, ce dernier nourrit des projets pour cette entreprise de quatre salariés, devenue au fil des années « une institution » pour les Foyalais.

Il est 11 heures ce mercredi quand Harry Julius

nous accueille sur la terrasse de son établissement Le Décoto,

situé boulevard Général-de-Gaulle à Fort-de-France. À l’intérieur,

un flux de clients réguliers venus acheter un sandwich ou un poulet

grillé accapare entièrement la vendeuse. À l’extérieur, quatre

touristes accompagnés d’une guide marquent une pause dans leur tour

gourmand de Fort-de-France.

Dans la cuisine, des christophines cuites

attendent dans un plat tandis que des volailles rôties sont

alignées les unes à côté des autres. « On fait environ

cinquante poulets par jour », confie, à demi-mots, Harry

Julius. Et le gérant d’ajouter, en lorgnant sur la carte accrochée

au mur : « On a repris la base de ce qui existait en

continuant à proposer des choses assez rares comme le sandwich aux

testicules. Actuellement, on a 15 à 17 sortes de sandwiches

différents ».

« Le sens du commerce »