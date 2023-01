Au Marin, activités nautiques, musique et pétanque pour la fête patronale

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Comme à l’accoutumée, la fête patronale sera le premier évènement majeur de l’année dans la commune. Le week-end sera chargé en activités et animations afin de fêter dignement Saint Etienne, le saint patron de la commune.

Cette année, la fête sera placée sous la présidence d’honneur d’Anne Laventure, pharmacienne émérite, et de Jean-Michel Mongis, directeur du centre social Alliance Sociale. Les différents rapporteurs des huit conseils de proximité de la ville seront aussi mis à l’honneur au cours de cette édition de la fête patronale. Fait exceptionnel cette année, la grande parade du conseil municipal, des conseils de proximité, du tissu associatif marinois et des autorités civiles et militaires se déroulera samedi, en fin de journée, après la grand-messe, qui débutera à 17 heures en l’église Saint Etienne.

Ce grand défilé, animé par la fanfare et les groupes Difé nan pay et Dynamic Karnaval, partira de la place Joffre en direction du restaurant scolaire où auront lieu les allocutions et le vin d’honneur. Le groupe Steel Jazz clôturera ce grand moment de liesse populaire.

Tournoi de pétanque

Samedi toujours mais plus tôt, de 10h à 16h, les familles pourront profiter des nombreuses activités nautiques proposées sur la plage du bourg : voile, kayak, pirogue, animations diverses.

Dimanche, le boulodrome O’Neil accueillera le Grand Prix de pétanque de la ville du Marin. En milieu de journée, le groupe Steel Jazz animera le traditionnel punch en musique au marché couvert.

« Steel Jazz », emblématique groupe de la commune, se produira à deux reprises : samedi soir au restaurant scolaire en clôture du grand défilé d’ouverture de la fête, et dimanche en milieu de journée au marché couvert lors du « punch en musique ».

