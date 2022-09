Au RSMA, les jeunes sont formés pour réussir

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le régiment du service militaire adapté (RSMA) est devenu au fil des années un acteur majeur de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes sur l’île. Tous les ans, plusieurs centaines de volontaires, âgés entre 18 et 25 ans, diplômés ou non mais éloignés de l’emploi, lui font confiance en suivant l’une des 27 formations proposées dans des filières diverses et variées (accueil touristique, mécanique, travaux publics, technicien assistance informatique…)….