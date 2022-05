(AVANT / APRÈS) Montée des eaux : découvrez le bourg des Anses d’Arlet en 2100 (1/5), Le réchauffement climatique menace la planète et tout particulièrement les territoires insulaires beaucoup plus fragiles. À la Martinique, la montée des eaux a déjà des…, (AVANT / APRÈS) Montée des eaux : découvrez le bourg des Anses d’Arlet en 2100 (1/5)

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le réchauffement climatique menace la planète et tout particulièrement les territoires insulaires beaucoup plus fragiles. À la Martinique, la montée des eaux a déjà des effets très visibles. En complément de notre dossier de lundi et mardi 9 et 10 mai, visualisez quelques-unes des projections du professeur Pascal Saffache et de Yoann Pélis dans les communes les plus impactées.