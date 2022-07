Avec « Difé pri », le groupe Koezyon lance les grandes vacances

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le groupe Koezyon a présenté dernièrement, en exclusivité, son dernier titre « Difé Pri », à l’occasion d’un showcase tenu dans le cadre du Sunset. Pour ce retour aux sources, Jean-Michel Galva, le leader du groupe et ses musiciens ont fait sensation et célébré dignement leurs retrouvailles au cours d’une soirée aux couleurs du zouk.

À l’unanimité ils ont affirmé devant leurs nombreux invités dont des personnalités du monde culturel, touristique et socio-économique, leur gratitude au groupe Kassav’ pour cet héritage musical et soutenu leur implication à œuvrer pour donner au zouk ses lettres de noblesse.

Koezyon conjugue différents styles musicaux, des reprises et des créations aux rythmes martiniquais et caribéens dans des répertoires de biguine, mazurka, compas, dancehall, raegga, soca et soukous, et aussi des influences de variétés françaises et internationales.

Riche programme festif

Le titre Difé Pri rassemble d’ores et déjà tous les amoureux de la belle musique caribéenne. Les images de ces premiers moments de bonheurs partagés en toute Koezyon, il y a quelques jours, en augurent beaucoup d’autres, à l’occasion de ces grandes vacances.

« Notre programme est dense », a ainsi confirmé Jean-Michel Galva, à France-Antilles Le Mag. « Nous serons présents pendant toutes les vacances sur différents évènements tels que le Vakans au Marin, le Tour des Yoles, le festival de Fort-de-France, de nombreuses garden y compris la garden Difé Pri le 16 juillet à Case-Pilote et la Bambou Family le 13 août au Morne-Rouge entre autres. Nous sommes également régulièrement au Ranch du Vert-Pré le week-end ».