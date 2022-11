Avis de recherche : Avez-vous vu Yves Philippo ?

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Surnommé Ti Popo, Yves Philippo a disparu depuis le jeudi 3 novembre dernier, il y a 4 jours.

Sa disparition inquiète sa famille. Yves Philippo, surnommé « Ti Popo », a de donne plus signe de vie depuis le jeudi 3 novembre dernier, soit il y a quatre jours. Il réside au quartier Trénelle à Fort-de-France et reste injoignable. Il mesure 1,63 mètres environ, et portait, lors de sa disparition, un tee-shirt de sport jaune, un bermuda en jean bleu et une paire de Nike de couleur marron.Si vous possédez des renseignements pouvant aider à retrouver Yves, veuillez contacter sa famille aux numéros suivants : 0696 24 72 90 ou au 0696 44 48 96 ou au 0696 83 49 78 ou au 0696 98 44 75, ou au 0696 25 47 58 ou alors contactez la gendarmerie (17).