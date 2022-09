Axel Marie-Luce prêt pour un nouveau départ

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

SUPERMOTARD

Axel Marie-Luce est reparti lundi en France après un mois de vacances studieuses en Martinique. Le pilote a bien rechargé ses batteries pour mieux aborder la fin de la saison des championnats de France et du monde de supermotard.

Du haut de ses 20 ans, Axel Marie-Luce était tout heureux de retrouver son île, bien que la suite de sa saison et de sa carrière soit placée sous le signe des interrogations. « Cela faisait un an que je n’étais pas revenu et ça fait du bien de retrouver son île, sa famille, ses amis… J’en ai profité pour me ressourcer grâce à des repas de famille et des sorties à la mer. Je repars gonflé à bloc pour aborder la dernière manche du championnat de France et les deux dernières…