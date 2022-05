Bac 2022 : les épreuves de spécialité débutent demain

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Les épreuves de spécialité se dérouleront du 11 au 13 mai. Les lycéens les passeront pour la toute première fois.

Il ne reste plus qu’une journée aux élèves de terminale avant le début de la session 2022 du baccalauréat. Celles et ceux qui passent le bac général plancheront les mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai (en fonction des matières choisies) sur les épreuves de spécialité, initialement prévues du 14 au 16 mars. La décision de les reporter avait été prise suite à la crise du Covid et aux nombreuses absences d’élèves.

« Maintenir les épreuves inchangées au mois de mars aurait donc conduit à des…