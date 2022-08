Baccha Festival 2022 : l’heure d’un premier bilan

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

C’est sur le site de la Pointe Faula que nous avons rencontré les organisateurs du Baccha Festival mercredi. Trois jours après la clôture du plus gros rendez-vous des vacances, toutes les équipes travaillent d’arrache-pied pour démonter les scènes, nettoyer le site et tout remettre en état après deux jours d’effervescence et d’une fréquentation exponentielle. Gilles, Karl et Gaël mettent la main à la pâte, et entre deux tâches, se confient concernant « l’après Baccha ».

Cette 7e édition du Baccha Festival aura marqué les esprits. Les organisateurs en tirent un bilan positif considérant le nombre de festivaliers, les moyens mis en place, la gestion de la fluidité pour accéder au site etc. « Nous avons atteint nos objectifs, et remporté nos challenges, au niveau de la fluidité, on a quand même pu maintenir l’événement malgré le temps qui a changé, tous les artistes annoncés sont venus et ont performé, malgré les retards que nous avons eus. Pour…



