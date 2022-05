Banque Alimentaire : la générosité pour les plus démunis au rendez-vous

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Après deux ans de pandémie, les bénévoles de la Banque alimentaire ont collecté à Saint-François, vendredi et samedi derniers, plus de 200 colis pour les familles les plus nécessiteuses du département. Et d’autres équipes dispatchées aux Abymes et ailleurs en ont fait autant. Ces colis seront distribués par la suite aux plus démunis de l’archipel.

” De voir les jeunes se comporter ainsi, cela me fait plaisir “, dit Jeannie, affublée d’un chasuble orange de la Banque Alimentaire, qui a organisé, vendredi et samedi derniers, à partir de 9 heures, sa collecte régionale, au Carrefour contact et au Leader price de Saint-François juste à côté. « On les critique toujours, mais regardez-le », ajoute-t-elle. Emue, Jeannie regarde la bienveillance de l’employé âgé d’une trentaine d’années, qui amène tour à tour des cartons, du scotch, voulant…



France-Antilles Guadeloupe

941 mots – 16.05.2022