Belle affluence au cimetière en réaménagement

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Sainte-Anne

Pour Bernard la Toussaint devient une fête commerciale. • KA

Les visiteurs du cimetière de Sainte-Anne était nombreux en ce 1er novembre. La Toussaint est une tradition chère et transmise aux plus jeunes. Nettoyer les tombes, rencontrer la famille, accorder du temps et parler des disparus sont les actes les plus souvent cités. Beaucoup expliquent que les défunts restent présents dans leurs souvenirs quotidiens mais ce jour est essentiel pour les partager.