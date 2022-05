Belle ouverture d’esprit de l’école des 4s de Dugazon Sporting Club

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Omnisports

Savoir, Sport, Santé et Solidarité. L’école des 4S de Dugazon Sporting Club accueille tous les mercredis plus d’une vingtaine de jeunes des quartiers prioritaires des Abymes. L’objectif de ce projet, l’ouverture culturelle de ces enfants âgés de 6 à 9 ans.

Depuis un an le Dugazon Sporting Club a mis en place un projet éducatif et social avec des quartiers prioritaires des Abymes, Vieux-Bourg et Lacroix, l’école des 4S. Savoir, Sport, Santé et Solidarité, âgé de 6 à 9 ans les jeunes de ces quartiers découvrent une multitude de sports chaque mercredi. « L’école des 4s est un projet qui nous tenait à cœur car nous nous sommes aperçus que le mercredi nombreux sont les jeunes qui n’ont pas accès aux activités sportives. C’est…