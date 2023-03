Benjamin Le Ny arrive enfin à gagner

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Cyclisme. Grand Prix TMC. Séniors masculins

Par Romain MATTIO

Jérémy Deloumeaux (JCA), Damien Urcel (USCG), Loïc Laviolette (Team Madras), Benjamin Le Ny (USL), ont animé la tête de course durant plus de la moitié du parcours. Wilson Sanon (CSCA) sorti avec eux du peloton a été lâché à six tours de l’arrivée. • DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Le sociétaire de l’USL a livré une grosse performance hier matin à Saint-François en remportant à la régulière au sprint le Grand prix de la TMC. Il devance ses compagnons d’échappée Damien Urcel, Loïc Laviolette et Jérémy Deloumeaux. L’autre attraction du jour était le retour de Joann Ruffine dans le peloton.