Bèt a fé à Fort-de-France : êtes-vous prêts ce samedi soir ?

Ce samedi soir, dès 19 heures, les rues de Fort-de-France vont vibrer aux rythmes de la parade nocturne.

Pour les 20 ans de la parade, Gwanaval a vu grand mais tout ne pourra pas se faire cette année. « On va enclencher les festivités des 20 ans et nous les poursuivrons l’année prochaine… L’idée est de faire une journée citoyenne avant la parade nocturne sur le Malécon. Nous appelons cela : des universités. Il devait y en avoir trois : l’université de TBK-Tanbou Bô Kannal, l’université du sport et de la formation, et l’université de la solidarité ».

Concrètement ? Une grande manifestation citoyenne et solidaire – sous chapiteaux – sur le bord de mer. Chaque université décline alors un thème. Pour ses 50 ans, TBK est invité à raconter son histoire et son parcours. L’université sport devait apporter un maximum d’informations sur ce qui se fait en Martinique, sur les formations, sur les structures et sur les aides pour se former ici et ailleurs. Enfin, l’université de la solidarité proposera une journée pour les plus démunis, pour « qu’ils puissent eux aussi faire un carnaval dans de bonnes conditions avec un grand repas partagé en musique… avec les groupes et les orchestres de rue ». Gwanaval avait également prévu pour les plus démunis des rencontres médicales et juridiques (avocats, notaires, assistants sociaux, etc.) : « Une façon de profiter du carnaval pour faire de la citoyenneté ». Les universités seront présentes samedi, mais avec moins de chapiteaux que prévu. « L’année prochaine, nous serons au top ! » affirme Eric Ménil.

48 orchestres de rue et groupes à pied

Pour la parade nocturne, Gwanaval proposera comme chaque année, un concours destiné aux groupes. « Attention ! Ce n’est pas le meilleur groupe qui gagne mais celui qui a respecté le dress code : le costume le mieux réussi avec du recyclage. Et pour l’ambiance, ce sera celui qui donne le plus de joie, le plus de balan, celui qui entraîne les carnavaliers dans une véritable joie du carnaval ».

Et le carnavalier averti annonce une nouveauté : « Nous demandons aux carnavaliers, familles, ami(e)s, collègues, etc, de former des mini-groupes et de se déguiser tous pareils, via le recyclage et bien sûr en lumière ! Les mini-groupes pourront s’inscrire au concours mini-groupe et passeront devant le jury… »

> Samedi 11 février à 18h30 : Bèt a fé, 20e édition / Centre-ville de Fort-de-France (Savane et Malecón). Gratuit